MSB: 6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
16.09.2024 - 13:25 |
Yurt içinde ve sınır ötesinde terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Irak’ın kuzeyindeki Asos bölgesinde belirlenen 4 PKK’lı terörist ile Fırat Kalkanı bölgesinde tespit dilen 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam ediyoruz" mesajını paylaştı.