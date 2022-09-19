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GündemMSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
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MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı Operasyonu bölgesinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

19.09.2022 - 13:52 |
MSB: 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam! Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde tespit ettikleri 6 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi. Teröristleri kazdıkları hendeklere gömmeye devam edeceğiz!" denildi.

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