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MSB: 56’ncı ATAK helikopterimiz de envantere girdi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopterinin de Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alındığını ve toplam ATAK helikopter sayısının 56'ya ulaştığını duyurdu.

31.12.2021 - 11:35 | | İHA
MSB: 56’ncı ATAK helikopterimiz de envantere girdi

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56’ncı ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.

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