MSB: 56’ncı ATAK helikopterimiz de envantere girdi

Milli Savunma Bakanlığına ait sosyal medya hesabı üzerinden konu hakkında yapılan paylaşımda, "Faz-2 konfigürasyona sahip beşinci T-129 ATAK helikopteri de Kara Kuvvetleri Komutanlığımızın envanterine alındı. Böylece 56’ncı ATAK helikopterimiz envantere girmiş oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı.