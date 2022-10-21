MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
21.10.2022 - 12:02 | | DHA
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.
Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 21, 2022
Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!#MSB pic.twitter.com/2rtzCjwhP7