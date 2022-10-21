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MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

21.10.2022 - 12:02 | | DHA
MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

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