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MSB: 3'ü terör örgütü üyesi 19 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize geçmeye çalışan 3'ü PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu 19 kişi yakalandığını duyurdu.

17.11.2022 - 21:50 | | DHA
MSB: 3'ü terör örgütü üyesi 19 kişi yakalandı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, Suriye ve Yunanistan'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

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