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MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

23.10.2022 - 10:37 |
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Terörist neredeyse hedef orası. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

MSB: 3 PKKlı terörist etkisiz hale getirildi

 

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