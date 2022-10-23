MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağarada tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
23.10.2022 - 10:37 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi.
Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:
Terörist neredeyse hedef orası. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir mağarada tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.