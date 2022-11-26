MSB: İki günde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.