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MSB: İki günde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yapılan operasyonlarda iki günde 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

26.11.2022 - 23:00 | | ANKARA, (DHA)
MSB: İki günde 22 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonlarımız hem Irak'ın hem de Suriye'nin kuzeyinde aralıksız devam ediyor. 10'u Irak'ın, 12'si de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere dün ve bugün toplam 22 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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