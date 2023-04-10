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MSB: 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu 2 kişinin yakalandığını duyurdu.

10.04.2023 - 13:37 |
MSB: 2 terör örgütü mensubu yakalandı

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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