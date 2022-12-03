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MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

03.12.2022 - 17:48 | | DHA
MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.

2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

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