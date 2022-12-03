MSB: 2 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin kuzeyinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
03.12.2022 - 17:48 | | DHA
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz kararlılıkla sürecek" denildi.
Saldırı girişiminde bulunan teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 3, 2022
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyinde tespit ettiği 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Mücadelemiz kararlılıkla sürecek!#MSB pic.twitter.com/VwQY8oe3vr