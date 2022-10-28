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MSB: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde taciz ateşi açan 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

28.10.2022 - 10:36 |
MSB: 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

 

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