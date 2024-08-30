Moskova’da sinema rüzgarı esti! 600 binden fazla kişi katıldı

İlk kez düzenlenen Moskova Uluslararası Film Haftası (MIFW), küresel film endüstrisi için dönüm noktası niteliğinde bir etkinlik olarak öne çıktı. 40'tan fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı etkinlik, Moskova’yı sinematik yaratıcılığın yeni merkezi olarak konumlandırdı. 70 filmin gösterildiği ve 600 binden fazla katılımcının ağırlandığı MIFW, sinema dünyasının buluşma noktası oldu.

İŞBİRLİĞİ ANLAŞMALARI İMZALANDI

MIFW’nin iş programı, etkinliğin en önemli unsurlarından biri olarak dikkat çekti. 47 ülkeden 130'dan fazla delegenin katıldığı programda, küresel film endüstrisinin önde gelen isimleri arasında üst düzey görüşmeler yapıldı ve yeni işbirlikleri kuruldu. Çin, Hindistan, Türkiye, Mısır gibi ülkeler, Rusya ile daha derin bir işbirliği kurma konusundaki ilgilerini dile getirdi. Bu görüşmeler sonucunda, gelecekteki ortak yapımlar ve yaratıcı kaynakların paylaşımını kolaylaştıracak birçok anlaşma imzalandı.

İş programının açılışını yapan genel oturumda, farklı ülkelerden gelen temsilciler, kültürel değişimin küresel anlayış ve işbirliği üzerindeki önemine vurgu yaptı. Ayrıca, yerel içeriklerin uluslararası platformlarda desteklenmesi gerektiğinin altı çizildi. Katılımcılar, ulusal yaratıcı ekonomiler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve yerel içeriklerin uluslararası pazarlarda desteklenmesi için ortak çalışma kararı aldılar.

Haberin Devamı

MIFW, iş görüşmeleri dışında, Moskova’nın dört bir yanında düzenlenen bin 450'den fazla etkinlikle zengin bir kültürel program sundu. Yaklaşık 370 film gösterimiyle birlikte, Rus ve uluslararası filmler, alışılmışın dışında ve benzersiz mekanlarda izleyicilere sunuldu. Spor komplekslerinden otel çatılarındaki özel alanlara kadar çeşitli mekanlarda yapılan gösterimler, izleyicilere unutulmaz bir sinematik deneyim yaşattı.

USTALAR DENEYİMLERİNİ PAYLAŞTI

Etkinlik, aynı zamanda sinema sektörüne dair çeşitli konuları ele alan 200'den fazla ustalık sınıfı, konferans ve atölye çalışmasını da içerdi. Film yapım sürecinin farklı aşamalarını kapsayan bu oturumlar, hem sektör profesyonellerine hem de halka açık olarak düzenlendi. Ünlü Rus ve uluslararası sinemacılar, katılımcılarla deneyimlerini paylaşarak, sinema dünyasının inceliklerini öğrettiler.

Haberin Devamı

MIFW’ye halkın ilgisi de büyük oldu. Hafta boyunca düzenlenen film gösterimleri, atölyeler, yaratıcı yarışmalar ve film mekanlarına yapılan rehberli turlar gibi çeşitli etkinliklere 600 binden fazla kişi katıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar ve gençler için de özel bir program düzenlendi. 100’den fazla aktivitenin yer aldığı bu program, geleceğin sinemacılarını yetiştirmeyi amaçladı.

'MOSKOVA ÖNEMLİ BİR OYUNCU'

Moskova Hükümeti Kültür Departmanı Başkanı ve Moskova Hükümeti Bakanı Alexey Fursin, Moskova Uluslararası Film Haftası’nın beklenenden daha büyük bir başarı elde ettiğini belirtti. Fursin, “Bu etkinlik, 40'tan fazla ülkeden sinemacılar, sektör profesyonelleri ve sinemaseverleri bir araya getirdi. 300’den fazla film gösterimi gerçekleştirdik, iş programımız ise küresel film endüstrisinde yeni işbirliklerinin doğmasına vesile oldu. Moskova, bu etkinlikle uluslararası sinema sahnesinde önemli bir oyuncu olarak konumlandı” dedi.

Haberin Devamı

Bu başarılı başlangıç, Moskova'nın gelecekte uluslararası sinemanın merkezlerinden biri olacağına işaret ediyor. Yaratıcılık, inovasyon ve kültürel değişim adına önemli bir adım atan Moskova Uluslararası Film Haftası, sinema dünyasına yeni bir soluk getirdi.