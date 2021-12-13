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MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

13.12.2021 - 10:33 | | İHA
MİT ve TSK'dan Gara'da nokta operasyon: 9 terörist öldürüldü

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre; güvenlik güçleri yurt içinde ve dışında terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, MİT ve TSK, 9 Aralık'ta Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde ortak operasyon düzenledi. Operasyonda, 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

 

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