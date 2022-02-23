Miraç Kandili ne zaman, tarihi ne, pazar günü kandil mi? 27 Şubat ne kandili? İşte 2022 kandil günleri!
Pazar günü kandil mi, 27 Şubat ne kandili? Üç ayların başlamasıyla 2022 kandil günleri hakkında yapılan aramalar arttı. Regaip Kandili geride kalırken, gözler Miraç Kandili’ne çevrildi. Hz. Muhammed’in göğe yükselişinin ifade eden Miraç Kandili ne zaman? 27 Şubat ne kandili, pazar günü kandil mi? İşte 2022 kandil günleri…
Miraç Kandili ne zaman, 27 Şubat ne kandili? 2022 yılının ilk kandili Regaip geride kaldı. Şubat ayının gelmesiyle yılın ilk kandili olan Miraç Kandili hakkında araştırma yapmak için vatandaşlar arama motorlarına yöneldi. Diyanet 2022 Kandil takvimine göre Miraç Kandili ne zaman? Pazar günü kandil mi? 27 Şubat ne kandili?
27 ŞUBAT NE KANDİLİ?
27-28 Şubat 2022 yani pazar gününü pazartesiye bağlayan gece Miraç kandili idrak edilecek.
2022 KANDİL GÜNLERİ
01-02 Şubat 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Regaip Kandili
27-28 Şubat 2022 Pazar'ı Pazartesi'ye bağlayan gece Miraç Kandili
17-18 Mart 2022 Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece Berat Kandili
27-28 Nisan 2022 Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece Kadir Gecesi
07-08 Ekim 2022 Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece Mevlid Kandili idrak edilecek.