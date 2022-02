Miraç Kandili ne zaman, şubattın kaçında ve hangi gün ? Miraç Kandili nedir, kandilde ne oldu, önemi ne?

Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili şubat ayıyla birlikte sorgulanmaya başlandı. Recep ayının 26. gecesi gerçekleşecek Miraç Kandili'nde ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar arama motorlarına yönelerek 2022 Miraç Kandili tarihini araştırıyor. Peki, Miraç Kandili ne zaman, ayın kaçında? Miraç Kandili nedir, kandilde ne oldu, önemi ne?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı bilgilere göre; Receb ayının 26. günü idrak edilen Miraç Kandili, bu yıl 27 Şubat gecesi idrak edilecek.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR, ÖNEMİ NE?

Arapça'da merdiven, yukarı çıkmak, yükselmek anlamlarını dile getirir. İslam'da Hz. Peygamber (s.a.s)' in göğe yükselerek Allah'ın huzuruna kabul edilmesi mucizesidir. Mirac olayı hicretten bir yıl ya da onyedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşir. Olayın iki aşaması vardır. Birinci aşamada Hz. Peygamber (s.a.s) Mescidül Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülür. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamında isra adını alır. İkinci aşamayı ise Hz. Peygamber (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturur. Mirac olarak anılan bu yükselme olayı Kur'an'da anılmaz, ama çok sayıdaki hadiste ayrıntılı biçimde anlatılır.



