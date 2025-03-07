GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMilli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kadınlar Günü' paylaşımı
HaberlerGündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kadınlar Günü' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kadınlar Günü' paylaşımı

07.03.2025 - 18:51Güncellenme Tarihi:
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kadınlar Günü' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından, '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' paylaşımı yapıldı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kadın askerlerin eğitimlerinden ve görevlerinden görüntülere yer verildi. Paylaşımda, "Eserinle gururlan Türkiye'm! Onlar; Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gökyüzü kadar sonsuz, denizler kadar engin ve dağlar kadar dimdik olan korkusuz Kadın Askerleri! Onlar; en zoru başarmış, asil Türk milletinin gurur kaynağı olmuş isimsiz kahramanları. Ve her biri bu vatan için canını vermeye yemin etmiş birer başarı öyküsü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle başta şehitlerimizin ve gazilerimizin anneleri, eşleri ve evlatları olmak üzere, Milli Savunma Bakanlığımızda görev yapan personelimizin ve tüm kadınlarımızın Kadınlar Günü kutlu olsun. Unutmayın, sizler zafere yürüyen milletimizin en gür sesisiniz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

Güncel Haberler

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kadınlar Günü' paylaşımı
#Gündem

Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Kadınlar Günü' paylaşımı

Fransız Le Monde'a göre Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez ortak haline geldi
#Dünya

Fransız Le Monde'a göre Türkiye, zayıflayan Avrupa Birliği için vazgeçilmez ortak haline geldi

387 milyon liralık dev vurgun! Bakan Yerlikaya açıkladı: 22 kişi tutuklandı, 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulundu
#Gündem

387 milyon liralık dev vurgun! Bakan Yerlikaya açıkladı: 22 kişi tutuklandı, 1 milyar 300 milyon TL işlem hacmi bulundu