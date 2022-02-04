Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Atatürk' paylaşımı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda; bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" denildi.