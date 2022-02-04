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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Atatürk' paylaşımı

Milli Savunma Bakanlığı'nca "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" açıklaması yapıldı.

04.02.2022 - 17:39 |
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 'Atatürk' paylaşımı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan paylaşımda, "Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda; bu günlere, bu seviyelere gelmemizde emeği geçen, katkı sağlayan bütün devlet büyüklerimizi minnet, saygı ve şükranla anıyoruz" denildi.

Milli Savunma Bakanlığından Atatürk paylaşımı

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