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Milli Savunma Bakanlığından Anıtkabir uyarısı!

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Anıtkabir Komutanlığının sosyal medya hesabının bulunmadığı, açılmış hesapların ise "sahte" olduğu uyarısı yapıldı.

07.05.2022 - 20:34 |
Milli Savunma Bakanlığından Anıtkabir uyarısı!

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Anıtkabir Komutanlığımızın sosyal medya hesapları bulunmamaktadır. Açılmış hesaplar ise sahtedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Anıtkabir ile ilgili her türlü bilgiye "https://anitkabir.tsk.tr" adresinden ulaşılabileceği, 360 derece sanal tur yapılabileceği, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi'nin ziyaret edilebileceği kaydedildi.

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