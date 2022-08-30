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Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos’a özel yeni video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100’üncü yılına özel Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yeni bir videosunu yayımladı.

30.08.2022 - 12:33 | | İHA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan 30 Ağustos’a özel yeni video

MSB, 30 Ağustos Zafer Bayramının 100’üncü yılına özel bir video yayımladı. Yayımlanan videoda Türk Silahlı Kuvvetlerinin görüntülerine yer verilerek şu ifadeler kullanıldı:

“30 Ağustos Zafer Bayramımız ile asil milletimizin emrinde ve daima görevinin başında olan mazisi şan, şeref ve zaferlerle dolu şanlı ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Milletimizin sevgisi ve güveni sürdüğü müddetçe ordumuzun aşamayacağı hiçbir engel yoktur.”

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