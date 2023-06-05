Milli Savunma Bakanlığı'nda devir teslim!

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bakanlık görevini Hulusi Akar'dan devralıyor. Devir Teslim töreninde konuşan Akar'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Cumhurbaşkanımıza sıkıntı vermeden elimizden geldiğimizce yapmaya çalıştık. Şu ana kadar alınan sonuçlarla birlikte alnımızın akıyla görevimizi tamamlamış bulunuyoruz. Tarihi bir dönem yaşadık. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından tevdi edilen hayati görevi siz değerli mesai arkadaşlarımızla birlikte icra etmenin gururluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Bu hassas dönemde Türkiye uluslararası alanda özne haline gelmiştir. Buna bağlı olarak da Silahlı Kuvvetleri’mizin sorumluluğu artmıştır. Görev süremiz boyunca hudutlarımız bugüne kadarki en yoğun ve en etkili tedbirlerle korunmuştur.

'GİRİLMEZ DENİLEN YERE GİRİLMİŞTİR'

Terörü kaynağında yok etmek amacıyla yurt içinde ve sınır ötesinde başarılı operasyonlar yapıldı ve yapılmaya devam edecek. Çukur operasyonları, Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Pençe Kilit ile devam etmiştir. Girilemez denilen yere girilmiştir, ulaşılamayan yere Mehmetçik ulaşmıştır.

Yurt içinde terör bildiğiniz gibi takip ettiğiniz gibi bitme noktasına gelirken sınır ötesinden Türkiye’ye gelen saldırılar bertaraf edilmiştir. Ege’de, Doğu Akdeniz’de Kıbrıs’ta hak ve menfaatlerimiz korundu.

Azerbaycan ve Libya olmak üzere Kosova, Katar gibi dost ve müttefik ülkelerin yanlarında olduk, yanlarında olmayı sürdüreceğiz. NATO, BM, AB gibi görevleri de dünya barışına katkı babında yaptık yapmayı sürdüreceğiz.

Eş zamanlı olarak büyük ve kapsamlı tatbikatları yapabildik. Bunların artarak devam edeceğinin bilinmesi lazım. TSK’nın faaliyetlerinin yanı sıra 6 Şubat deprem felaketi ile karşılaştık. İlk andan itibaren TSK da Bakanlığımız da bütün imkanlarını seferber etmiştir, şu anda bu çalışmalar devam etmektedir.

Başarılarda en büyük pay aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz olmak üzere fedakar çalışan siz kıymetli mesai arkadaşlarıma aittir. MSB binlerce yıllık şanlı tarihimizden gelen aziz milletimizin teveccühlerinden aldığı ilhamla aklın ve bilimin ışığında sayın Cumhurbaşkanımızdan başlayan sapasağlam hiyerarşik yapı içinde milletin emrinde görevinin başındadır kimsenin şüphesi olmasın.

'YARIM ASIRLIK MESAİ ARKADAŞIM'

Şu anda dahi karada, denizde, havada, yurt içinde, sınır ötesinde görev yapan mesai arkadaşlarıma kazasız belasız hayırlı, başarılı görevler diliyor her birini alınlarından öpüyorum. Yarım asırlık mesai arkadaşım Sayın Yaşar Güler’i kutluyor, başarılarınızın devam edeceğine tüm kalbimle inanıyorum.