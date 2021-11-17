Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Metina ve Hakurk'ta etkisiz hale getirildiler!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Terörle mücadelemiz kararlılıkla sürüyor." diyerek, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Hakurk bölgelerinde tespit edilen 3 PKK’lı teröristin hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

MSB, "En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" dedi.