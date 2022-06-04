Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon mesajı: Suriye'nin kuzeyi terörden temizlenecek
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AK Parti Kızılcahamam kampında düzenlenen Güvenlik ve Dış Politika Oturumu'nda terörle mücadele konusunda önemli açıklamalarda bulundu.
04.06.2022 - 19:21 |
Bakan Akar, "Terörle mücadelede kararlıyız" diyerek, "Suriye'nin kuzeyi terörden temizlenecek dedi. Öte yanda Bakan Akar tahıl kriziyle ilgili olarak ise "Hem Rus hem Ukrayna ile temastayız. Limanlardaki ticari gemiler için görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.