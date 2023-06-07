Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular" denildi.