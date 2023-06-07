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Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, telefonda görüşerek, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik etti.

07.06.2023 - 14:53 | | ANKARA, (DHA)
Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis, 7 Haziran 2023 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Yunanistan Savunma Bakanı Alkiviadis Stefanis ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yeni görevlerinden dolayı birbirlerini tebrik ederek başarı dileklerini sundular" denildi. 

Milli Savunma Bakanı Güler, Yunan mevkidaşıyla görüştü

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