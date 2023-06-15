Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü.
15.06.2023 - 16:35 | | DHA
NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiği NATO Karargahı'ndaki ikili görüşmelerine devam eden Bakan Güler, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Bölgesel savunma ve güvenlik ile NATO konularında görüş alışverişinde bulunulan görüşmede, Bakan Güler tarafından Türkiye’nin görüşlerinin ifade edildiği öğrenildi.