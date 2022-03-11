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Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

11.03.2022 - 19:12 |
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Ukrayna’daki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Bakan Akar tarafından; Rus limanlarında bekleyen sivil gemilerin Türkiye’ye emniyetle gelmesi için verilen desteğin ve tahliyeler için insani koridor açılmasının önemi belirtilmiş, daha fazla can kaybının yaşanmaması için acilen ateşkes ilan edilmesine olan ihtiyaç vurgulanmış, İnsani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya hazır olduğu bir kez daha ifade edilmiştir” denildi.

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