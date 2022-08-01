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Milli Savunma Bakanı Akar: 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Akar: "(Terörle mücadele operasyonları) 1 Ocak 2022'den itibaren 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

01.08.2022 - 11:10 | | İHA
Milli Savunma Bakanı Akar: 2 bin 226 terörist etkisiz hale getirildi

 Milli Savunma Bakanı Akar, şunları söyledi:

(Küresel gıda krizi) Göçü de tetikleyebilecek noktada. Afrika'dan Avrupa'ya ve Türkiye'ye ciddi göç dalgasını beraberinde getirebilir. Çözüme gidiyor olması önemli.

Rusya'nın limanlarında da gıda ve çeşitli kimyasallar var. Bunların nakli bizim çalışmamızın dışında ayrı bir konu ama bir katkımız olursa Türkiye olarak memnuniyet duyarız.

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