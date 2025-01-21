Milli Piyango’dan iki yeni oyun

Bayilerdeki terminallerden oynanabilen “Hızlı Oyna Hızlı Kazan” oyunları sayı eşleme, sembol eşleme, büyük/küçük sayı kıyaslaması ve benzer şekilde farklı oyun seçenekleri sunuyor.

30 liradan satışa sunulan Bonkör Cüzdan oyunu, 30 liradan 2 milyon liraya kadar; 50 liradan satışa sunulan Süper Basket oyunu ise 50 liradan 4 milyon liraya kadar ikramiye kazanma şansı sunuyor. Büyük ikramiyelere ek birçok farklı tutarda ikramiye kazanabilecek olan oyunseverler, 25 bin liraya kadar kazandıkları ikramiyeyi anında bayiden alabiliyorlar.