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Milli Piyango’dan iki yeni oyun

Milli Piyango’nun “Hızlı Oyna Hızlı Kazan” adlı yeni oyun kategorisi kapsamında hayata geçirdiği iki yeni oyunu “Bonkör Cüzdan” ve “Süper Basket” oyunseverlerle buluştu.

21.01.2025 - 08:07 |
Milli Piyango’dan iki yeni oyun

Bayilerdeki terminallerden oynanabilen “Hızlı Oyna Hızlı Kazan” oyunları sayı eşleme, sembol eşleme, büyük/küçük sayı kıyaslaması ve benzer şekilde farklı oyun seçenekleri sunuyor.

30 liradan satışa sunulan Bonkör Cüzdan oyunu, 30 liradan 2 milyon liraya kadar; 50 liradan satışa sunulan Süper Basket oyunu ise 50 liradan 4 milyon liraya kadar ikramiye kazanma şansı sunuyor. Büyük ikramiyelere ek birçok farklı tutarda ikramiye kazanabilecek olan oyunseverler, 25 bin liraya kadar kazandıkları ikramiyeyi anında bayiden alabiliyorlar.

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