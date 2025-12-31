Milli Piyango sonuçları açıklanıyor! Milli Piyango bilet sorgulama motoru | 2026 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi Amorti, Teselli İkramiyesi ve Tüm İkramiye Kazanan Numaralar Canlı Olarak Belli Oluyor

GAZETE VATAN ANA SAYFA
31.12.2025 - 19:53

Kaynak: HABER MERKEZİ

Yeni yıla girerken milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Milli Piyango 2026 yılbaşı özel çekilişi başladı. Her yıl olduğu gibi, bu yıl da büyük ikramiye ve diğer ikramiyeler Milli Piyango bileti alanlar tarafından merak ediliyor.

Yılbaşı heyecanının vazgeçilmezlerinden biri olan Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. 800 milyon TL olan büyük ikramiyenin sahibini veya sahiplerini bulacağı çekiliş öncesinde bilet alan vatandaşlar büyük heyecan yaşıyor.

31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı canlı yayında yapılacak Milli Piyango yılbaşı çekilişinin sonuçları için nefesler tutuldu. 800 milyon TL'lik ikramiye hangi bilete çıkacağı merak konusu. Milli Piyango bilet sorgulamaları bu sene de gazetevatan.com'da. Bilet sorgulama ekranı sonuçlar açıklandığında aktif olacak. İşte Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi ile ilgili tüm detaylar.

BÜYÜK İKRAMİYE 800 MİLYON TL

800 milyon TL’lik rekor büyük ikramiyenin sahibini ya da sahiplerini arayacağımız Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişinde, dağıtılması planlanan toplam ikramiye tutarı ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi için satışlar 18.00'de sona erdikten sonra çekiliş 18.30-22.00 saatleri arasında olacak.

Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 23.15-23.30 saatleri arasında olacak.

Milli Piyango çekilişi sona erdikten sonra sonuçları buradan sorgulayabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, amorti dahil olmak üzere tüm ikramiye sonuçlarını milli Piyango Mobil Uygulaması ve gazetevatan.com üzerinden takip edebilirsiniz. 

