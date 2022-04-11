Milli Eğitim Bakanı Özer, Katar’daki Türk okulunu ziyaret etti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, resmi ziyaret çerçevesinde beraberindeki heyetle birlikte Katar'ın başkenti Doha'ya geldi. Özer, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk Okulunu ziyaret ederek, Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğine ziyaretinin ardından Katar Türk Okuluna geçerek burada incelemelerde bulundu. Okulun faaliyetleri hakkında yetkililerden bilgi alan Özer, öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelerek bir süre sohbet etti. Doha'daki temaslarının amaçlarından birinin de Katar Türk Okulunun kapasitesinin değerlendirilmesi olduğunu belirten Özer, okulda ikili eğitimden tekli eğitime geçilmesi için çalışacaklarını belirtti. Öğretmenlerin anaokulu, müzik sınıfı ve etkinlik alanlarına ihtiyaçları bulunduğunu belirtmesi üzerine Bakan Özer, tüm ihtiyaçların karşılanması için yetkililere talimat verdi.

"2022 yılında biz 3 bin tane yeni anaokulu”

Türkiye'de 6 Ağustos 2021 tarihine kadar devlet okullarına bağlı anaokulu sayısının 2 bin 782 olduğunu aktaran Özer, "2022 yılında biz 3 bin tane yeni anaokulu, 40 bin tane yeni ana sınıfı yapmak üzere yola çıktık, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlattığımız projenin ilk etabını 100 anaokulu için İstanbul'da başlattık. İstanbul'da 147 tane devlet anaokulu var. Yani seçenek yok. 5 ayda 112 yeni anaokulu, 8 bin 145 ana sınıfını hizmete aldık, 264 anaokulunun ihalesini yaptık, 2 bin 500 üzerinde anaokulunu yatırım programına dahil ettik" dedi.

MEB'in parasal değil sadece arsa ile ilgili sıkıntıları olduğuna işaret eden Bakan Özer, "Anadolu coğrafyasının her noktasına vatandaşlarımızın çocuklarının erişilebilirliği ile ilgili her türlü yatırımı yapacağız. Allah'ın izniyle 2022 sonunda okul öncesi eğitimde 5 yaşta yüzde 100'e, 4 yaşta yüzde 35'ten yüzde 70'e, 3 yaşta yüzde 14'ten yüzde 50'ye çıkaracağız" dedi.

Bakan Özer, öğretmenlerin mesleki gelişim çalışmalarına ilişkin taleplerine ilişkin ise, "Bakanlığımızın yürüttüğünü okul bazlı mesleki gelişim çalışmalarına artık yurt dışında bulunan Türk okullarındaki öğretmenlerimizi de dâhil edeceğiz" ifadelerini kullandı.