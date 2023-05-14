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Milletvekili seçim sonuçları

13'üncü Cumhurbaşkanı ve Türkiye Büyük Millet Meclis'ine girecek 600 milletvekilinin belirleneceği 14 Mayıs seçimleri saat 17.00 itibari ile 81 ilde aynı anda sona erdi. Açık tasnif usulü gerçekleştirilen sayımların ardından sayıma geçildi. İşte milletvekili seçim sonuçları belli oluyor.

14.05.2023 - 19:18 | | HABER MERKEZİ
Milletvekili seçim sonuçları

Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oylar kullanılırken, aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oy kullanıldı.

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191 BİNDEN FAZLA SANDIK KURULDU
Türkiye'nin, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerinin belirleneceği seçim için ülke genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu.

Seçimlerde Cumhurbaşkanlığı için oy kullanılırken aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oylar atıldı.

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