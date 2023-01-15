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MHP'li YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti

MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± YaÅŸar YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÄŸabeyi ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m (63), hayatÄ±nÄ± kaybetti.

15.01.2023 - 15:23 | | DHA
MHP'li YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti

KÄ±zÄ±lcahamam ve Ankara BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi Meclisi'nin MHP'li Ã¼yesi ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, kalp krizi geÃ§irerek hayatÄ±nÄ± kaybetti. MHP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Ankara Milletvekili YaÅŸar YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da aÄŸabeyi olan ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m, KÄ±zÄ±lcahamam Belediyesi Ã¶nÃ¼nde dÃ¼zenlenecek tÃ¶renin ardÄ±ndan ikindi vakti kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ± ile ilÃ§e mezarlÄ±ÄŸÄ±nda topraÄŸa verilecek.Â Â

MHPli YÄ±ldÄ±rÄ±mÄ±n aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti


MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet BahÃ§eli, KÄ±zÄ±lcahamam Belediyesi'ne taziye ziyaretinde bulundu. BahÃ§eli'yi, ErdoÄŸan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n kardeÅŸi YaÅŸar YÄ±ldÄ±rÄ±m karÅŸÄ±ladÄ±.

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MHP'li YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti

MHP'li YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n aÄŸabeyi hayatÄ±nÄ± kaybetti