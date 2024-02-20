MHP lideri Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuşuyor.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Değerli arkadaşlarım, muhterem misafirler, basınımızın değerli temsilcileri haftalık meclis toplantımıza başlarken hepinizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum.

Geçen hafta Antalya'da yaşanan su baskınlarından zarar gören vatandaşlarımızın elinden tutulacağına inanıyorum geçmiş olsun diyor hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum

İliç'te, altın üretimi yapılan sahadan çıkarılan toprağın kayması ile milletimizi hüzne boğan felaket yaşandı. Maalesef 9 işçimiz toprak altında kaldı. Sonrasında kriz masası kuruldu. devletimiz bütün imkanları ile seferber oldu. İlgili bakanlarımız maden sahasına giderek faaliyetlere refakat etti.

AFAD, gönüllü kuruluşlarımız çalışmalarını fedakarlıkla yürütmekte. İşçilerimize ulaşmak için devasa toprak kütlesinin tahliyesi dikkatle sürdülmekte. Hala riskli alan varlığı ister istemez arama kurtarma ekiplerini zora sokmakta. Bölgenin yağışlar nedeniyle çamur ve balçıkla kaplanması aramaların dedektör ile yapılmasını zorunlu hale getirmiştir.

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Bölgeden gelecek ümitli haberlere kulağımızı çevirdik. Olay sonrası partimizden bir heyeti bölgeye gönderdik. İncelemelerini yapmış ve tespitlerini raporla kayda geçirdiler. MHP olarak 13 Şubat'tan beri bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Her sorumluluğu yerine getirme niyetindeyiz. TBMM'nin devreye girmesini destekledik. Kazanın tüm yönleri ile araştırılması amacı ile Anayasa'nın 98 maddeleri kapsamında meclis araştırma komisyonunun kurulmasının yanında duruyoruz. Facianın her boyutunun araştırılması, hiçbir sisli noktanın bırakılmaması sorumluluğumuz. Bazı yorumcular, uzmanlar, rant devşirme peşinden koşanlar meclis araştırma komisyonu aracılığı ile dinlenmesi doğru tercih olacak. Herkes eteğindeki taşı döksün de öğrenelim.

Adeta uzaya çıkar gibi özel kıyafetler üstüne maskeler takan, siyanür atıklarının akıtıldığını, sulara karışarak Fırat'a karıştığını söyleyenler iddiasını ispatla mükelleftir. Tahammül sınırlarını aşmışlardır. Bakanlığın paylaştığı açıklama ortada iken dedikodu üretmenin ahlaken tutarlı yanı var mıdır? canları kurtarma çabası sürüyorken, bunların amacı üzüm yemek değil bağcı dövmek için mevzi almaktır. Bu pis bir fırsatçılıktır. Kayan toprak elbet kaldırılacaktır, peki insanlığını kaybedenler eski haline nasıl dönecektir. Karşımızda ciddi bir sorun vardır. Hesap vermeleri acil ihtiyaçtır. Dünyanın pek çok ülkesinde maden kazalarına şahit olundu.

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İliç'te tehlikeli bir sızıntı tespit edilmemiştir. Altın madenciliğinde kimyasallarla değerli madenlerin kazanılmasında kullanılan siyanür ve ağır metallerin olumsuz etkilerinin olduğu bilinen husustur. Firmaların her türlü tedbiri almaları istenen, zorunlu olması gerekendir. İhmaller zincirinin 13 Şubat'taki faciada payını yok saymak mümkün değildir. Tedbirlerin göz ardı edildiği çatlaklara karşı müdahalenin yapılmadığı, ikazlara karşı alanlara solisyon basılması felaketin alt yapısını hazırladığı iddiası vardır. Bilirkişi raporunu tekrar ele alması akla en uygun seçenektir. Felaketle birlikte sayın Kurum hedef tahtasına getirildi. Sayın Kurum'un bakanlığına geçilmesi sinsi bir propagandadır. İstanbul'da havlu atacak olanlar sayın Kurum'u yıpratmak için devreye girdi. Bu çabalar boşunadır. ÇED raporu veren Çevre bakanlığı değildir. Altın madeninin çevreye zarar verip vermediğini denetlemektedir. Sayın Kurum görevini layıkıyla yapmıştır. Verilecek hesabının olmadığı ortaya çıkmıştır. Bunun siyasi malzeme yapılması yanlıştır. Madendeki felaketin izlerini beraber sileceğiz. Fail bulunan hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmamalıdır.

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Madendeki felaketin izlerini beraber silaceğiz.

Uluslararası ilişkiler diyalog kanalları tıkanırsa bölgesel ve küresel savaşlar ortaya çıkacaktır. Esas olan değerlerle pekişmişl çıkarlara saygıdır. Dünya genelindeki belirsizliklerin artışı endişe vericidir. Farklı coğrafyalardaki krizler barış ve huzuru tehdit etmektedir. Güç mücadeleleri yumuşama yerine sertliği, diplomasi yerine dipsiz anlaşmaları körüklemektedir. Türkiye'miz fırtınalı bir ortamda yüksek öngörü, diplomasi gücü ile dikkatleri üstüne çekmektedir. Herkesin takdirini toplamaktadır. Milli güvenliğimize, egemenlik haklarımıza yönelik tehditler etkisiz hale getirilmektedir. Barışın tesisi için ahlak temeklli lişkiler kesintisiz mesafe almakta.

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