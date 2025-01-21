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MHP lideri Bahçeli'den otel yangını için taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diledi.

21.01.2025 - 14:07 |
MHP lideri Bahçeli'den otel yangını için taziye mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bolu Kartalkaya'da bir otelde meydana gelen yangın ile ilgili taziye mesajı yayımladı:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan ahşap yapılı bir otelde sabaha karşı çıkan yangın milletimizi ve yöre insanımızı derinden üzmüştür. Bu elim olayda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmetler, yaralı kurtulan vatandaşlarımıza da şifalar niyaz ediyorum. Yangın felaketinde can veren vatandaşlarımızın kederli aileleri başta olmak üzere aziz milletimize baş sağlığı diliyorum."

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