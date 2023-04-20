GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna tepki
ABONE OL

MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna tepki

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir" ifadelerini kullandı.

20.04.2023 - 14:40 |
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun 'Alevi' videosuna tepki

MHP lideri Bahçeli, "Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, küresel emperyalizmin dayatma, tembih ve telkinleriyle kimlik siyasetine keskin dönüş yapması, etnik ve mezhebi hassasiyetleri çok tehlikeli şekilde kaşıyarak kanatma hevesine düşmesi vahim bir sorumsuzluk örneğidir. Kılıçdaroğlu düştüğü dipsiz bataklıkta her geçen gün batarken ülkemizi de beraberinde çekmenin sinsi telaşına kapılmıştır. Maalesef ve çok açıktır ki, Kılıçdaroğlu’nun karanlık ağzı bölücü terör örgütü PKK’nın ağzıdır." ifadelerini kullandı.

 

GÜNCEL HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da barış için devrede! Taraflara barış çağrısında bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da barış için devrede! Taraflara barış çağrısında bulundu

Kanuna aykırı 315 internet sitesine erişim engellendi

Kanuna aykırı 315 internet sitesine erişim engellendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Topkapı Sarayı’nda restorasyonu tamamlanan birimlerin açılışını yaptı