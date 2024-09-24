MHP Lideri Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a BM konuşması tebriği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, BM'deki tarihi konuşması sonrası tebrik etti.
24.09.2024 - 19:50 |
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'ndaki konuşmasından dolayı tebrik etti.
Bahçeli, Genel Kurul'daki hitabının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Bahçeli, Erdoğan'ı konuşmasından dolayı tebrik etti.