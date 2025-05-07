MHP lideri Bahçeli, Sırrı Süreyya Önder'i anma töreninde

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te anıldı. Taziye programında konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye sürecine çok katkı sağladı" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş şu açıklamalarda bulundu:

Çok ince ders veren sözleri ile çevresinde dostluk ikliminin oluşmasını sağlamıştır. Bu ülkeyi her bir karışı ile seven, özümsemiş bir arkadaşımızdır. Barıştan, dostluktan , kardeşlikten yana olmuştur. Silahların susması için ideallerini gerçekleştirmek önemli fonksiyonlar üstlenmiştir. Sürece fevkalade katkılar sunmuştur. Hepimiz Sırrı Süreyya Önder’in terörsüz Türkiye idealine sahip çıkmak zorundayız.Sanatçı kimliği, insani kimliği ile de hatırlanacak önemli bir şahsiyettir.

Yurt dışı seyahatlerimizde vekil olarak bırakmayı sürdürdük. Gitmeden önce vekaleti aldım derdi sonra da ne kimseye dokundum ne de kimseye dokundurdum derdi. Terörsüz Türkiye’nin gerçekleştirilmesi için birliği sağlayacağız. Tekrar tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum.

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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise anma programında konuşurken, ‘Biz yürekten inanıyoruz o birleştiriciliğinin siyasal ve toplumsal yansıması olacağına. Dünyanın dört bir yanında taziyeler kuruldu. On binlerin mesajı var; biz birlikte yaşayabiliriz ve barışabiliriz. Bu mesaj başımız gözümüz üstünde. Değerli başkanım teşekkürlerimiz iletirim, hep yanımızdaydınız.’ İfadelerini kullandı.

HATİMOĞLULLARI: ON BİNLERİN MESAJI VAR

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise anma programında konuşurken, ‘Biz yürekten inanıyoruz o birleştiriciliğinin siyasal ve toplumsal yansıması olacağına. Dünyanın dört bir yanında taziyeler kuruldu. On binlerin mesajı var; biz birlikte yaşayabiliriz ve barışabiliriz. Bu mesaj başımız gözümüz üstünde. Değerli başkanım teşekkürlerimiz iletirim, hep yanımızdaydınız.’ İfadelerini kullandı.

BAHÇELİ TÖRENDE

Meclis'teki törene MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katılıyor.