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MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanlığı Genel Seçimi ikinci turu için oyunu kullandı.

28.05.2023 - 12:01 | | DHA
MHP lideri Bahçeli oyunu kullandı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2'nci tur için Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1296 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bahçeli, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yeni yüzyılın ilk seçimi bugün tamamlanmış olmaktadır. Türk milleti olgunluk içerisinde bir seçim dönemi yaşamıştır ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. İnşallah hayırlara vesile olacaktır" ifadelerini kullandı.

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