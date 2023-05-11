MHP lideri Bahçeli: 14 Mayıs tarihimizin en kritik seçimi

MHP Lideri Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye tarihinin en kritik seçimleri 14 Mayıs’ta yapılacaktır. Ya huzur kazanacak ya hüsran ipi göğüsleyecek. Ya Türkiye kazanacak ya da zillet kazançlı çıkacaktır. Ya Tokat kazanacak ya da milliyetsizler istikbalimiz karartacak. Artık rezalet serüvenleri kapanmalı. İhanetin perdesi yırtılıp atılmalı. İhmalle geçecek zaman kalmamıştır.

Yeni bir Türk asrının kapısı açılmıştır. Milli gelecek hedeflerini kanatlandırmıştır. cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Türkiye kriz üreten parlamenter sistemin prangalarından kurtulmuştur. Cumhur İttifakı şartlar ne kadar ağır olsa da bekayı esas almıştır. Cumhur İttifakı dünyada Türk mührünün müjdecisidir.

Demokratik hesap günü görülmüştür. Bugüne istikrar yarına huzur diyorsak hep birlikte başarırız. Elbette yaparız, hep birlikte başarırız.

Deprem, yangın, sel ve su taşkınlarında hayatlarını kaybetmiş vatandaşlarıma rahmetler niyaz ediyorum. Gün yaralarımızı sarma günü, acılarımızı paylaşma günüdür. Fırsatçılık yapanların kanında leke vardır. Türkiye güçlü bir devlettir. Her müşkülatın üstünden gelecektir. Yeter ki tek nefes halinde hareket edelim. Deprem bölgesinde ilk etapta 105 bin konut için harekete geçilmiştir. Cumhur İttifakı'nın sözü sözdür.