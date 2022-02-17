MHP kaç belediye aldı? Hangi partinin kaç belediyesi var, Türkiye’de kaç belediye var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında kabine toplantısında aldıkları kararları açıkladıklarını hatırlatarak, "Son dönemde çokça gündeme gelen elektrik tarifeleri konusunda ilgili kurumlara yeniden değerlendirme yapılması talimatını verdik. Biz ne ana muhalefetiz, ne şuyuz ne buyuz, biz AK Parti'yiz. AK Partili belediyelerimiz en az yüzde 7 indirim yapmak suretiyle vatandaşımızı su parasında rahatlatacaklar. Bizimki lafta kalmaz. Tüm belediyelerimiz bu adımı atmak suretiyle ana muhalefete, yavrularına hepsine buradan sinyali veriyoruz. Süratle arkadaşlarımız meclislerinden bunu geçirmek suretiyle vatandaşımızı rahatlatacaklar. Elektrikte enerji ile ilgili tüm adımları atıyor, vatandaşımıza zulmetmeyen bir süreci çalıştırıyoruz" diye konuştu. MHP de su faturası talimatı verdi.

MHP KAÇ BELEDİYE ALDI?

MHP'li 229 Belediye var.

MHP Lideri Devlet Bahçeli belediyelere su faturası talimatı verdi. MHP'li 229 Belediye su fiyatlarında indirime gidecek.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz talimatın ardından belediye başkanlarına talimat yazısı gönderdi. Durmaz belediye başkanlarına gönderdiği mesajda "Sayın Belediye Başkanı; Vatandaşımızın üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Beyefendinin talimatlarıyla, su fiyatlarında % 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim." İfadelerini kullandı.

HANGİ PARTİNİN KAÇ BELEDİYESİ VAR?

Türkiye'de toplam 1355 belediye bulunuyor. Bunların 742'si AK Parti, 229’u ise MHP'li isimler tarafından yönetiliyor. AK Parti 15 büyükşehir 24 il, MHP'nin ise 1 büyükşehir 10 ilde belediyesi var

Türkiuye’de toplam 1440 belediye bulunuyor. 31 Mart seçimlerine göre belediyelerin 742'sini AK Parti, 240'ını CHP, 229'ünü MHP, 57'sini HDP, 24'ünü İYİ Parti, 21'ini Saadet Partisi, 10'unu BBP, 8'ini Demokrat Parti, 6'sını DSP, 1'ini Türkiye Komünist Partisi, 13'ünü bağımsız adaylar kazandı.

Belediye meclislerinde ise 53 milyon 203 bin 842 kayıtlı seçmenden 44 milyon 881 bin 860'ı sandık başına gitti.

AK Parti yüzde 42,56, CHP yüzde 29,36, MHP yüzde 7,46, İYİ Parti yüzde 7,31, HDP yüzde 5,60, Saadet Partisi yüzde 3, BBP yüzde 1,90 oy oranına ulaşırken, AK Parti yüzde 49,04, CHP yüzde 22,24, MHP yüzde 13,59, İYİ Parti yüzde 5,26, HDP yüzde 5,93, Saadet Partisi yüzde 1,42, BBP yüzde 1,30 oranında belediye meclisi asil üyeliği kazandı.

İl genel meclisi üyeliği seçimi için 12 milyon 837 bin 77 seçmenden 10 milyon 975 bin 294'ü sandığa gitti.

İl genel meclisinde AK Parti yüzde 41,61, MHP yüzde 18,82, CHP yüzde 17,46, İYİ Parti yüzde 8,12, HDP yüzde 7,93, Saadet Partisi yüzde 2,47, BBP yüzde 1,82 oranında oy aldı.

İl genel meclislerindeki asil üyeliklerin yüzde 59,51'i AK Parti'li, yüzde 14,78'i MHP'li yüzde 14,47'si CHP'li, yüzde 7,94'ü HDP'li, yüzde 1,81'i İYİ Parti'li isimlerden oluştu.

AK Parti 757, MHP 188, CHP 184, HDP 101, İYİ Parti 23 üyelik kazandı.