GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
ABONE OL

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.

27.01.2024 - 13:55 |
MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.

Bu kapsamda 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi açıklandı.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle:

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Alper Gezeravcı, uzayda deneylerini sürdürdü

    Alper Gezeravcı, uzayda deneylerini sürdürdü

    YSK'da kura çekimi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu

    YSK'da kura çekimi! Partilerin oy pusulasındaki yerleri belli oldu