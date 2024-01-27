MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Milliyetçi Hareket Partisi, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adaylarını daha açıkladı.
27.01.2024 - 13:55 |
Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayıyla belediye başkanı adayları belirlendi.
Bu kapsamda 1 il, 5 ilçe, 49 belde belediye başkan adayı olmak üzere toplam 55 adayın ismi açıklandı.
İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle: