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GündemMetroda dilenci şaşkınlığı! Herkesin içinde paraları saydı, yolcular şok oldu
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Metroda dilenci şaşkınlığı! Herkesin içinde paraları saydı, yolcular şok oldu

İstanbul’da duraklarda dilenen kadın, metroyla başka bir durağa giderken, herkesin içinde kazancını saydı. Yolcular şaşkın bakışlarla kadını izlerken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

29.12.2021 - 17:37 |
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Üsküdar Altunizade Metro İstasyonunda gelen dilenci durak içerisinde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para dilendi. Bir süre sonra kadın başka bir durağa gitmek için metroya bindi.

Metroda herkesin içinde yere oturan kadın, kesesinde bulunan paraları çıkartarak herkesin içinde saymaya başladı.

Metroda bulunan yolcuların şaşkınlıkla kadını izlerken, yaşanan o anlar ise bir yolcu tarafından cep telefonuna kaydedildi.

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