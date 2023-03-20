Metrekareyi artırmak için yapılıyor! Depremde çıkıntı binalara dikkat

Binaların metrekaresini artırmak amacıyla uygulanan çıkıntı binalar kirişleri sağlam yapılmadığı takdirde sağlamlık açısından risk oluşturabiliyor. Türkiye’de sıkça görülen çıkma binaların alıcılar tarafından deprem mevzuatına uygun olup olmadığı incelenmesi önem taşıyor.

Uzmanlar konut alırken projelerin incelenmesi ve binaya sonradan eklenen bölümlerin olup olmadığının araştırılması gerektiğini söylüyor. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Koçak, "Proje aşamasında olmayan sonra ilave edilen çıkma odalar bina sağlamlığı açısından risk oluşturur. Onaylı proje ile binanın aynı olup olmadığı incelenmeli" dedi.



"Odaların metrekaresini büyütmek için yapılan değişiklikler binanın sağlamlığını olumsuz etkiliyor"



Deprem yönetmeliğine uygun şekilde yapılan çıkma binaların sağlamlık açısından sorun oluşturmayacağını belirten Koçak, "Günümüzde, açık çıkma dediğimiz balkon şeklinde tasarlanmış binaların daha sonradan odalara katıldığını gözlemliyoruz.

Eski binalarda tasarımsal hatalar var, çıkma binalarda kiriş olması gerekiyor. Kirişler ile bağlanmamış çıkma binaların depremden daha yıkıcı etkileneceğini söyleyebiliriz. Odaların metrekaresini büyütmek için yapılan değişiklikler binanın sağlamlığını olumsuz etkiliyor. Bina sağlam yapıldıysa çıkma binalarda sorun olmaz.

Öncelikle alıcılar evlerin mimari projelerini incelemeliler. Proje aşamasında olmayan sonra ilave edilen çıkma odalar bina sağlamlığı açısından risk oluşturur. Onaylı proje ile binanın aynı olup olmadığı incelenmeli" şeklinde konuştu.



"İnsanların ilk tercihi güvenlik oldu"



Depremler sonrası konut alırken kriterlerin değiştiğini ifade eden Koçak, "Eskiden konutların manzarası, katı, içerisindeki ankastresi gibi kriterlere bakılıyordu. Yaşanan depremler sonrası kriterler de değişti. Alıcılar artık bina sağlam mı, bina yeni mi , kolonlar iyi mi , zemin etüdü yapıldı mı gibi soruları soruyorlar. Bizler de bu konulara özen gösteriyoruz. Binayı sadece mimari açıdan değil sağlamlık açısından da değerlendiriyoruz. İnsanların ilk tercihi güvenlik oldu" diye konuştu.



"Sağlamlık konusunu unutmamalıyız"



Depremden dolayı sağlamlık konusunun ön plana çıktığını ekleyen Koçak, "Eski binalardan yeni binalara bir göç başladı. İnsanlar muhtemel depremden sonra olacaklardan da endişeliler. Çok katlı olmayan evler, nüfus yoğunluğu olmayan bölgelere talepler arttı. Depremden dolayı sağlamlık konusunu hatırladık. Bu konuyu hiç unutmamız lazım" dedi.