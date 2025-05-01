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Meteorolojini sarı kodla uyardığı Muğla yağmura teslim oldu

01.05.2025 - 18:07Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Meteorolojini sarı kodla uyardığı Muğla yağmura teslim oldu

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin Aydın için yaptığı sarı kodlu uyarının ardından kentte öğle saatlerinden sonra sağanak yağış etkili oldu.

Aydın'da öğle saatlerinin ardından bastıran sağanak yağış, şehir merkezinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, bazı vatandaşlar da hazırlıksız yakalandı.

Meteorolojini sarı kodla uyardığı Muğla yağmura teslim oldu

Yağmurdan korunmak isteyen birçok kişi otobüs duraklarına ve dükkan tentelerine sığındı. Yetkililer, yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Meteoroloji, özellikle ani su baskınlarına ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

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