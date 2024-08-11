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Meteoroloji'den üç il için yeni uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısı için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

11.08.2024 - 13:21 | | AA
Meteoroloji'den üç il için yeni uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Ordu çevrelerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar doğu ilçelerinde kuvvetli, öğle saatlerinden sonra Giresun ile Trabzon'un batısında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların ardından meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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