Meteorolojiden son dakika buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde meydana gelmesi beklenen buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.