GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Meteorolojiden son dakika buzlanma ve don uyarısı
ABONE OL

Meteorolojiden son dakika buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, bölge geneli için buzlanma ve don uyarısında bulundu.

08.01.2023 - 12:14 |
Meteorolojiden son dakika buzlanma ve don uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Bölgemiz genelinde havanın parçalı bulutlu, yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilmektedir Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde meydana gelmesi beklenen buzlanma ve don olayına karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.

41 ilde yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji son dakika tarihi duyurdu, günlerce sürecek
İlgili Haber
41 ilde yoğun kar yağışı başlıyor! Meteoroloji son dakika tarihi duyurdu, günlerce sürecek

    GÜNCEL HABERLER

    MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

    MSB: PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi

    EYT'de son dakika! Yüksek maaş, tazminat ve staj detayı

    EYT'de son dakika! Yüksek maaş, tazminat ve staj detayı

    2023 hac kontenjanları belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı açıkladı

    2023 hac kontenjanları belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı açıkladı