GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
GündemMeteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
ABONE OL

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından Kayseri’nin Güney kesimleri için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

15.11.2022 - 18:10 | | İHA
Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan açıklamada oluşması muhtemel riskler olarak ani sel-su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri’nin güney ilçelerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi) beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

GÜNCEL HABERLER

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

MSB: Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı

MSB: Barış Pınarı bölgesinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10'a çıktı

Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Barış Pınarı bölgesinde 2 günde 10 terörist etkisiz hale getirildi