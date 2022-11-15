Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı

Yapılan açıklamada oluşması muhtemel riskler olarak ani sel-su baskını, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar belirtilirken, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; Kayseri’nin güney ilçelerinde (Yahyalı, Yeşilhisar, Develi) beklenen yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.