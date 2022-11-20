Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren rüzgarın Denizli’nin batı ve güney kesimleri ile Uşak ilinin güneybatı kesimlerinde, güney ve güneybatılı (lodos) yönlerden kuvvetli ve fırtına yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğini bildirdi.



Meteoroloji ayrıca soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıda bulundu.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli lodosun, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km) olarak esmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.