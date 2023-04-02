Meteoroloji 2'nci BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Tahmin ve Erken UyarÄ± Merkezi, Ege Denizi iÃ§in 'FÄ±rtÄ±na' uyarÄ±sÄ± yaptÄ±. UyarÄ±da, "RÃ¼zgarÄ±n yarÄ±n sabah saatlerinden itibaren gÃ¼ney ve gÃ¼neydoÄŸu yÃ¶nlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fÄ±rtÄ±na, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fÄ±rtÄ±na ÅŸeklinde eseceÄŸi tahmin ediliyor.

FÄ±rtÄ±nanÄ±n, salÄ± gÃ¼nÃ¼ Ã¶ÄŸle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fÄ±rtÄ±na nedeniyle meydana gelebilecek deniz ulaÅŸÄ±mÄ±nda aksamalar gibi karÅŸÄ± dikkatli ve tedbirli olunmasÄ± gerekmektedir" denildi.