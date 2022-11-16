Meteoroloji son dakika uyardı! Alarm verildi, kuvvetli fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz’in doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas çevreleri ile Aydın ve Muğla kıyılarının yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yükseklerinin yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak çevreleri, Kayseri, Malatya, Elazığ’ın güney kesimleri ve Şanlıurfa’nın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

11 KENT İÇİN SARI ALARM

Adana, Adıyaman, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Kilis, Osmaniye

KUVVETLİ FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Perşembe günü için kritik uyarıda bulundu. Meteoroloji yaptığı açıklamada rüzgarın; Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz Bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara ve Kuzey Ege'de zaman zaman kısa süreli fırtına (70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarın akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

YARIN VE HAFTA SONUNA DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, “Bugün Doğu Akdeniz’in doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Şırnak, Kayseri, Malatya, Elazığ, Şanlıurfa, Adıyaman çevrelerinde kuvvetli yağmur var. Doğu Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar, Marmara ve iç kesimlerde sis. Sıcaklık lodos etkisiyle değişmiyor. Marmara ve İstanbul yarın akşamdan itibaren yağışlı havanın etkisine girecek. Bugün İstanbul 16 C yarın ve hafta sonu lodos etkisiyle 21-22 dereceye çıkacak. Lodos etkisi ile doğudaki hafta sonu kar olasılığı kalktı.

Ayrıca fırtına sebebiyle oluşabilecek çatı uçması, ağaçların ve direklerin devrilmesi, elektrik kesintileri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması konusunda vatandaşlara uyarıda bulunuldu.

LA NİNA KIŞI İÇİN TARİH VERİLDİ

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen geçtiğimiz günlerde La Nina için tarih verdi. Prof. Dr. Şen konuyla ilgili, “La Nina'nın etkisi Ocak'tan itibaren azalmaya başlayacak, dolayısıyla bize kuzeyden yağışlı ve soğuk hava gelmeye başlayacak. Aralık ayından itibaren doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde kar yağışı görülecek. Batıda ise kış Ocak ayından itibaren Şubat ve Mart’la beraber hissedeceğiz. Kar yağışı fazla olacak" dedi.