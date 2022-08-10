İstanbul’u şiddetli yağmur vurdu! Yollar göle döndü, uyarılar art arda geldi

İstanbul ve Ankara dahil pek çok ilde şiddetli yağmur başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmeler ve radar verilerine göre; halen İstanbul'un batı çevrelerinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy ilçelerinde bugün öğle saatlerine kadar yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

ANKARA VALİLİĞİ: KUVVETLİ SAĞANAK ETKİLİ OLACAK

Ankara Valiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, yarın öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı belirtildi.

AKOM'DAN VATANDAŞLARA TEDBİR MESAJI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul genelinde yağış uyarısında bulundu. AKOM, vatandaşların bugün ve yarın etkili olması beklenen yağışlara karşı tedbirli olmaları gerektiğini belirtti.

PROF. DR. ŞEN: YARIN SABAH YAĞMUR YENİDEN BAŞLAYACAK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından "Bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'un batısında başlayıp öğlene doğru geneline yayılacak akşama sona erecek. Yarın sabaha karşı tekrar başlayacak akşama kadar devam edecek. Bugün 32 derece, yarın 29 derece" mesajını paylaştı.

İSTANBUL'DA YAĞIŞ BAŞLADI

İstanbul'da bazı ilçelerde sabah saatlerinde yağış etkili oldu. Esenyurt ve Beylikdüzü'nde aniden bastıran sağanak nedeniyle bazı alt geçitler suyla doldu. Yine bazı sokak ve caddelerde rögarlar taştı. Yağış sürücü ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.

2 METRELİK ÇUKURA DÜŞTÜ

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yağış nedeniyle oluşan 2 metrelik çukura servis aracı düştü. İçerisinde sürücü ve bir yolcunun olduğu servis aracının sol ön tekeri oluşan çukura girdi. Rögarların taştığı anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Sokak üzerine gelen belediye ekipleri çalışma başlattı.

"ŞİDDETLİ YAĞDI"

Yaşanan seli anlatan servis şoförü, " Yağmur çok şiddetli yağıyordu, zaten ön taraf patlamıştı ben de sağa dönmek istedim. O sırada arabanın ağırlığı ile yol çöktü. Bir yolcum vardı. Ben de diğer kapıdan indim. Baya şiddetli yağdı. " dedi. Mahalle sakini İbrahim Çabalak, "Yağmur çok şiddetliydi. 3-4 kez aynı yerde çukur oluştu. Rögar patlıyor sürekli. Yaralanan olmadı maddi hasar meydana geldi. Sokakta baya kötü" şeklinde konuştu.

Avcılar'da sabah saatlerinde bastıran yağmur Yeşilkent Mahallesi'nde bazı yolların göle dönmesine neden oldu. Yol tamamen su ile kaplanırken buradan geçmeye çalışan araçlar mahsur kaldı. Yolda mahsur kalanların kurtarılabilmesi için itfaiyeden yardım istendi. Gelen itfaiye ekibi yolda mahsur kalan araçları kurtardı. Yol kenarındaki fırının içi de su doldu.

Su basması sonucu işlettiği ekmek fırınında yaklaşık 50 bin TL tutarında zararı oluştuğunu belirten Mehmet Nuri Bozkuş, her yağış ardından yolun üç tarafından akan suyun işyerine girdiğini, Avcılar Belediyesi'ne ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne dereye bağlanan noktadaki borunun çok küçük olduğunu defalarca söylemelerine rağmen sonucun değişmediğini öne sürdü. Bölgede bulunan bazı işyeri sahipleri de mallarının her yağışta olduğu için bugün de su altında kaldığını belirtti.

SİLİVRİ'DE KUVVETLİ YAĞMUR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün yaptığı açıklamayla İstanbul genelinde çarşamba ve perşembe günleri etkili olması beklenen yağış konusunda uyarıda bulunmuştu. Beklenen yağış bugün öğlen saatlerinden itibaren Silivri'de etkili olmaya başladı. Sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle döndü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da Trafik yoğunluğu oluştu.

TEKİRDAĞ’DA GÖKYÜZÜNDEN ADETA SU BOŞALDI

Tekirdağ'da sabah saatlerinde havanın kararmasıyla sağanak yağış etkisini bir anda göstererek gökyüzünden adet su boşaldı. Şiddetli bir şekilde başlayan sağanak yağış sokakları ve caddeleri adeta dereye çevirdi. TESKİ'ye ait mazgalların da yetersiz kalması sebebiyle dereye dönüşen sokak ve caddelerde araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar şiddetli yağışa hazırlıksız yakalanırken, kimi vatandaşlar da duvar ve kapı diplerinde yağışın geçmesini bekledi.

Yağmurun geçmesini bekleyen vatandaşlardan Seyfi İşlek, “Paspas çekçek elimizde inşallah hayırlısı olur. Tekirdağ’ımızdan bayadır böyle yağmur yağmadı. İnşallah Afet olmaz. Yağmur yağıyor diye seviniyoruz yani. Herkesin önlemini alması lazım” dedi.