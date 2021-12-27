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Meryem'i 15 yerinden bıçaklamıştı! Ankara'da yakalandı

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde bir kadını 15 yerinden bıçaklayarak kaçan Erdal D. isimli şahıs, Ankara’da saklandığı evde yakalanarak İstanbul’a getirildi. Gözaltına alınan şahıs, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

27.12.2021 - 14:56 |
Meryem'i 15 yerinden bıçaklamıştı! Ankara'da yakalandı

Esenyurt'ta geçtiğimiz Cuma günü bir parkta Meryem Yılmaz isimli kadını (31) 15 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçan Erdal D., Ankara’da saklandığı evde yakalanarak İstanbul’a getirildi.

Gayrettepe Asayiş Büro Ekipleri tarafından zanlının sorgusu devam ederken, karakoldaki işlemlerinin ardından Erdal D., adliyeye sevk edilecek.

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